Экс-нападающий Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в Аль-Насре, который не пожалеет денег ради приезда звезды.

Саудовский Аль-Наср предлагает Криштиану Роналду трехлетний контракт на общую сумму 225 миллионов долларов. Нападающий сборной Португалии может подписать соглашение с клубом уже после ЧМ-2022, сообщает CBS Sports.

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Аль-Наср надеется, что 37-летний португалец согласится на переход, ведь будет зарабатывать 75 миллионов долларов в год. В случае заключения контракта с Аль-Насром Роналду получит возможность играть до 40 лет. Именно этот возраст Криштиану называл идеальным для завершения карьеры.

Представитель Саудовской Аравии интересовался нападающим еще раньше, но после ухода Роналду из МЮ интерес к 5-кратному обладателю "Золотого мяча" значительно возрос. Первые контакты были еще летом, однако сейчас переговоры находятся на продвинутой стадии.

Аль-Наср является одним из самых титулованных клубов Саудовской Аравии. Команда 9 раз стала чемпионом страны и играла в финале Лиги чемпионов Азии.

Недавно сообщалось, что в услугах Роналду заинтересован Аль-Хиляль, являющийся соперником Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии. Приезда Криштиану хочет лично принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал, являющийся министром спорта страны.

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