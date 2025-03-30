"Тяжелый матч. После перерыва на сборные всегда сложно. Возвращаешься в клуб, и мы знаем, что должны делать: побеждать. Мы неплохо начали, забили гол, и в течение 20 минут мы играли не очень. Но мы знали, что если будем играть хорошо, то забьем два гола.

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Гол со штрафного? Мы работали над этим пару недель назад с персоналом. Я знал, что смогу забить. Видел пространство, и мои товарищи по команде позволили мне пробить. Это командная работа с персоналом. Мы все вместе, мы семья, и празднование с Льописом – способ это показать.

Это очень особенно, сравниться по голам с Криштиану в свой первый сезон. Я уверен, что самое важное – это то, что ты делаешь с командой, но забить столько же голов, сколько Криштиану, всегда хорошо. Мы знаем, что он значит для Реала и для меня. Он дает мне много советов. Роналду забил много голов, но нам нужно выигрывать титулы", – цитирует Мбаппе Marca.

Стоит заметить, что у французского нападающего сейчас 33 гола за "сливочных" во всех турнирах. Столько забил и Кришитиану Роналду в своем дебютном сезоне в Реале. Впрочем, португалец провел на 10 матчей меньше (35 за всю кампанию против 45 у Мбаппе в марте).

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