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Роналду чувствует себя лучше – Аллегри рассчитывает на своего форварда перед матчем против Аякса

14:27 11 Читати українською
Роналду чувствует себя лучше – Аллегри рассчитывает на своего форварда перед матчем против Аякса
Массимилиано Аллегри и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри оценил физическое состояние Криштиану Роналду и других игроков туринского клуба накануне матча 1/4 финала Лиги чемпионов против Аякса.

 

"Криштиану, кажется, немного лучше. Хороший знак за пять дней до матча с Аяксом.

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Манджукич, Дибала и Спинаццола могут играть. Сами Хедира еще нужно пройти осмотр, Дуглас Коста должен восстановиться к Аякса, Куадрадо – до СПАЛа.

Касерес пропустит три недели, готовность Перина нужно оценивать как изо дня в день, но с Миланом он не сыграет. Кьеллини, возможно, тоже отдохнет. С Алексом Сандро все в порядке. Рад за Бонуччи, мы боялись за его травму колена, но, к счастью, все хорошо", – цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, 6 апреля туринцы сыграют против Милана в рамках Серии А, а 10 апреля состоится матч ЛЧ против Аякса.

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