"У меня была цель: не поеду из Олд Траффорд без футболки Роналду. После финального свистка я подбежал к нему. Не знаю, что он бормотал себе под нос, но это было не на английском. Он бормотал на португальском.

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Я три или четыре раза попросил его футболку. В результате он сдался и сказал, что отдаст ее позже. Мне пришлось ждать в раздевалке. К счастью, мне ее принес человек, который отвечает за экипировку", – приводит слова Таунсенда talkSPORT.

Напомним, Эвертону удалось отобрать очки у Манчестер Юнайтед (1:1) в рамках 7-го тура АПЛ, а решающий гол за "ирисок" забил именно Андрос и отпраздновал взятие ворот в стиле Роналду.

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