Администраторы Харри Магуайр и Скотт Мактоминай удалили Криштину Роналду из группы Манчестер Юнайтед в WhatsApp.

Двери Олд Траффорд вот-вот навсегда закроются для Криштиану Роналду. Португальский нападающий окончательно порвал с окружением Манчестер Юнайтед после интервью, данного Пирсу Моргану из The Sun, в котором португалец раскритиковал клуб и тренера Эрика Тен Хага.

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Пока Роналду ждёт от руководителей клуба официальных мер, включая штраф и возможное одностороннее расторжение действующего до июня 2023 года контракта, раздевалка "красных дьяволов" заняла четкую позицию по поводу этого скандала. Как информирует Indykaila News, Роналду был удалён из общекомандного чата МЮ в WhatsApp. Администраторами чата являются одноклубники португальца – Харри Магуайр и Скотт Мактоминай.

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