"Такой уж Криштиану, в этом нет ничего нового. Он был таким еще в Реале, таким остается и здесь. Ему нужно забивать, чтобы быть счастливым, он злится, когда не забивает.

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У него все еще есть эта мотивация, несмотря на то, что он много забивал в своей карьере. Но он всегда хочет забивать еще больше. Впрочем, Криштиану знает, что командные цели важнее его личных. Поэтому на следующий день после любого матча он уже сосредоточен на новых победах", – приводит слова Данило Football Italia.

Добавим, что Роналду не смог забить в своих двух последних матчах, однако Ювентус победил Парму и Дженоа. Проигранный поединок с Аталантой португалец пропустил из-за травмы.

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