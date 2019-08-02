Роналду был не против изучить предложение Милана, – бывший генеральный директор клуба

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду был не против продолжить карьеру в Милане, когда выступал за мадридский Реал.

"Бонуччи был ошибкой, но этого не скажешь о продлении контракта с Доннаруммой. Когда мы подписали Бонуччи, у нас уже было восемь или девять покупок. Стратегия была в том, чтобы собрать команду, которая подходит под 4-3-3. У нас уже были защитники, еще один на самом деле был не нужен.

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Кого нам не хватало, так это центрфорварда, на которого мы отложили 70 млн евро. Но в итоге мы решили урезать бюджет на нападающего, чтобы подписать лидера раздевалки. Оглядываясь на прошлое, теперь мы можем сказать, что если бы потратили деньги только на форварда, все сложилось бы иначе.

Мы думали взять Андре Силву и позволить ему расти под крылом мастеровитого центрфорварда, но нам не удалось подписать такого. Нашей целью был Пьер-Эмерик Обамеянг, спортивный директор Мирабелли был его фанатом. Но с немецкими клубами сложно иметь дело, они всегда требуют больше реальной цены.

Мы были далеки от Альваро Мораты. Президент хотел подписать Криштиану Роналду, но цифры сказали нам, что это нецелесообразно. Но Роналду был не против изучить предложение Милана, ведь это знаменитый клуб, который тогда был окружен энтузиазмом. Но это не продвинулось дальше внутренних рассчетов", – сказал Марко Фассоне Sportitalia.

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