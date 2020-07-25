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"Роналду, будто парень Барби": внешность португальца шокировала одноклубника Малиновского

07:30 - Читати українською
"Роналду, будто парень Барби": внешность португальца шокировала одноклубника Малиновского
Кришитану Роналду / Reuters

Хавбек Аталанты Алехандро Гомес поделился впечатлениями от личной встречи с Кришитану Роналду.

"Однажды я спросил его, может ли он сфотографироваться с моим сыном Баути, и я клянусь, что не поверил своим глазам.

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Он выглядит невероятно, красивая кукла, в это трудно поверить. Роналду, будто Кен, тот парень Барби – очень красивый", – цитирует Гомеса Marca со ссылкой на подкаст Libres de Humo.

Напомним, 35-летний Роналду борется за звание лучшего бомбардира Серии А текущего сезона – в активе португальца 30 голов, что на один меньше, чем у Чиро Иммобиле из Лацио.

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