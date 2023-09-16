Роналду будет судиться с Ювентусом из-за огромных долгов – сумма впечатляет
12:51 - Читати українською
Криштиану Роналду не собирается прощать Ювентусу давние задолженности по зарплате.
Португалец направил в туринскую прокуратуру запрос на соответствующие документы и готовится обращаться в суд, сообщаетLa Gazzetta dello Sport.
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В разгар пандемии коронавируса Роналду и Ювентус заключили тайное соглашение об отсрочке зарплаты. Сумма собралась немалая – 19,9 млн. евро. Криш покинул Турин еще 2 года назад, но до сих пор не дождался обещанных денег. Нападающий Аль-Насра устал и решил выяснять отношения в суде.
Ювентусу хотя бы удалось мирно договориться с Пауло Дибалой. Клуб выплатил аргентинцу 3 млн евро долга, и у того больше нет претензий к руководству "Старой Синьоры".
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