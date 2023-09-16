Португалец направил в туринскую прокуратуру запрос на соответствующие документы и готовится обращаться в суд, сообщаетLa Gazzetta dello Sport.

Бонуччи подаст в суд на Ювентус

В разгар пандемии коронавируса Роналду и Ювентус заключили тайное соглашение об отсрочке зарплаты. Сумма собралась немалая – 19,9 млн. евро. Криш покинул Турин еще 2 года назад, но до сих пор не дождался обещанных денег. Нападающий Аль-Насра устал и решил выяснять отношения в суде.

Ювентусу хотя бы удалось мирно договориться с Пауло Дибалой. Клуб выплатил аргентинцу 3 млн евро долга, и у того больше нет претензий к руководству "Старой Синьоры".

Ювентус перестал платить Погба зарплату