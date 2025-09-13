Сборная США ведет переговоры о спаррингах с Португалией и Бельгией в марте в рамках подготовки к ЧМ-2026.

Сборная США готовит два громких товарищеских матча в марте следующего года. Как сообщает The Athletic, федерация футбола США ведет финальные переговоры о поединках с Португалией и Бельгией.

Руководство мексиканской федерации планирует пригласить Португалию на открытие обновленного стадиона Ацтека в Мехико. Это создало дополнительную возможность и для США договориться с португальцами, чтобы Криштиану Роналду и его партнеры сыграли и против американской сборной. Вторым соперником станет Бельгия, которая занимает восьмое место в рейтинге ФИФА.

Сейчас главной интригой остается выбор арен поединка. По информации источника, федерация футбола США рассматривает большие стадионы НФЛ на Восточном побережье как площадки для матчей с Португалией и Бельгией, чтобы максимально удовлетворить потенциальный ажиотаж от приезда Роналду и компании.

