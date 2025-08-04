Легендарный португалец Криштиану Роналду избегает оставлять телефон в спальне во время сна. Об этом рассказал его бывший партнер по сборной Португалии Седрик Соареш.

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"Он прекращает пользоваться телефоном в определенное время. Говорит, что это влияет на его сон, поэтому оставляет его за пределами спальни. Однажды он сказал мне: "Седрик, ты не можешь пользоваться 5G, потому что это может повлиять на твой сон". Это было тогда, когда только появилось 5G. Не знаю, или до сих пор он так делает, но тогда он блокировал сигнал, чтобы спать несколько часов", – цитирует Соареша GOAL.

Несмотря на то, что подобные заявления вызывают скепсис, Роналду, видно, действует по принципу "лучше перестраховаться". Особенно, учитывая, что в разгар пандемии COVID-19 активно распространялись фейки о том, что 5G якобы вредит иммунитету и даже "передает вирусы".

В новом сезоне в Саудовской Аравии Роналду планирует быть в топовой форме. На прошлой неделе звездный португалец забил в товарищеском матче против Тулузы, но впоследствии его Аль-Наср проиграл скромной португальской Эштреле в поединке за закрытыми дверями.

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