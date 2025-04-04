Легендарный Криштиану Роналду может вернуться в испанскую Ла Лигу уже как владелец команды, ведь португалец серьезно заинтересован в инвестициях в Валенсию, сообщает Mundo Deportivo.

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Слухи касаемо покупки Роналду футбольного клуба ходили давно, но теперь дело дошло до конкретики. Все потому, что Валенсия переживает не легкие времена как в финансовом, так и в футбольном плане, ведя борьбу за выживание в Ла Лиге в текущем сезоне и идя на 15 месте в таблице.

Это может натолкнуть текущего владельца Питера Лима команды на продажу клуба. Ранее он категорически относился к этой идее и имел прямой конфликт с болельщиками, но теперь может рассмотреть по меньшей мере частичные инвестиции в клуб. Роналду также может заручиться финансовой поддержкой королевской семьи Саудовской Аравии для покупки Валенсии, которая становилась чемпионом Испании в сезоне 2003/04.

Напомним, что контракт Криштиану Роналду с Аль-Насром заканчивается уже этим летом и он станет свободным агентом после того, как перешел в клуб с Ближнего Востока в 2023 году.

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