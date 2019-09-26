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Роналду близок к антирекорду Серии А

16:56 53 Читати українською
Роналду близок к антирекорду Серии А
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может повторить печальную статистику в чемпионате Италии.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не может отличиться в воротах соперника уже с 18 штрафных ударов в Серии А. Худшая серия была только у форварда Фрозиноне Камилло Чано, который не мог забить с 21 удара подряд, сообщает AS.

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Во всех турнирах Роналду не забил уже 24 штрафные удары подряд. Второй исполнитель стандартов Ювентуса, Миралем Пьянич, реализовал один из шести своих штрафных.

Более 60% ударов Роналду (15 из 24) пришлись в стенку, еще два выстрела прошли мимо и семь отразил вратарь.

Роналду отреагировал на свое поражение в борьбе за звание лучшего игрока года ФИФА

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Миралем Пьянич Миралем Пьянич Ювентус Ювентус Италия Камилло Чано Камилло Чано
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