Роналду близок к антирекорду Серии А

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может повторить печальную статистику в чемпионате Италии.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду не может отличиться в воротах соперника уже с 18 штрафных ударов в Серии А. Худшая серия была только у форварда Фрозиноне Камилло Чано, который не мог забить с 21 удара подряд, сообщает AS.

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Во всех турнирах Роналду не забил уже 24 штрафные удары подряд. Второй исполнитель стандартов Ювентуса, Миралем Пьянич, реализовал один из шести своих штрафных.

Более 60% ударов Роналду (15 из 24) пришлись в стенку, еще два выстрела прошли мимо и семь отразил вратарь.

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