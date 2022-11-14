Португалец жестко ответил своему бывшему партнеру Уэйну Руни, который в конфликте Криша и Тен Хага встал на сторону тренера Манчестер Юнайтед.

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"Я не знаю, почему он так сильно критикует меня... Наверное, потому что он закончил свою карьеру, а я все еще играю на самом высоком уровне. Я не собираюсь говорить, что выгляжу лучше его. Хотя это правда…" – The Sun цитирует громкие заявления Роналду из интервью Пирсу Моргану, которое выйдет позже.

В сезоне 2022/23 португалец не является основным игроком Манчестер Юнайтед. Ветеран сыграл 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол). МЮ проведет следующий матч уже после чемпионата мира-2022 – в Англии не исключают, что Роналду после такого больше не сыграет за "красных дьяволов".

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