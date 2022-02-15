"Роналду выглядит недовольным. Это видно из его игры и действий, иногда он просто убегает в подтрибунку. Пока что он не выглядит счастливым человеком. Я не виню его. МЮ играет против идущего на последнем месте Бернли, а Роналду сидит на трибунах. Я бы подумал: "Вы купили меня, чтобы я играл и забивал, и вам все равно, или я забиваю".

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Сколько забил Кавани? Фернандеш был невероятным, когда перешел, но сейчас он сдулся. Легко винить великих игроков, а Роналду – самый важный игрок Манчестер Юнайтед. Он вернется и будет забивать важные голы. Не удивлюсь, если он это сделает в Лиге чемпионов. Он делал это на старте сезона, Роналду – причина, по которой МЮ играет в 1/8 финала. Когда сезон в АПЛ только начинался, он забивал, но команда перестала ему помогать.

Об этом я говорил с самого начала – Роналду нужно обслуживать. Ему 37 лет. Нельзя ожидать, что он будет носиться, как в молодости. Доставляйте мяч в штрафную, и он будет забивать. Но Манчестер Юнайтед устроен не так, команда не может играть так, чтобы Роналду пользовался. Поэтому он опускается ниже и становится непродуктивным", – приводит слова Инса Daily Mail.

Добавим, что Роналду не забивал за Манчестер Юнайтед 6 матчей подряд. В общем, Криштиану записал в свой актив 14 голов и 3 ассиста в 27 поединках.

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