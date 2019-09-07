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Роналду – самый быстрый форвард Серии А

12:21 104 Читати українською
Роналду – самый быстрый форвард Серии А
Криштиану Роналду / Getty Images

Португальский форвард туринского Ювентуса установил очередной рекорд.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду в первых турах Серии А развил скорость 34,62 км/ч, что делает его самым быстрым форвардом чемпионата Италии в этом сезоне. Также Роналду является самым быстрым игроком Ювентуса, – сообщает Football Italia.

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Единственный игрок Серии А, который в первых двух турах развил большую скорость, является защитник Наполи Костас Манолас. Его скорость равнялась 35,41 км/ч.

Следом за летним португальцем и греком в рейтинге скорости находятся нападающий Торнино Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник Ромы Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник Аталанты Берат Джимшити (34,26 км/ч).

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