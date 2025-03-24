Ответный матч с Данией в плей-офф Лиги наций стал для форварда сборной Португалии Криштиану Роналду особенным.

Роналду забил на 72-й минуте матча с Данией и стал первым футболистом в истории этого вида спорта, который забил за национальную команду 22 года подряд. Об этом информирует официальный сайт IFFHS.

Фейл Роналду с пенальти и дубль экс-неудачника Барсы в видеообзоре матча Португалия – Дания – 5:2

Это событие произошло после того, как на шестой минуте КР7 не сумел реализовать пенальти – с его ударом справился вратарь соперника Каспер Шмейхель. Поскольку Роналду слишком долго колебался, португальская пресса назвала этот пенальти "худшим в карьере" Криштиану.

Впервые Криштиану забил за Португалию в матче против Греции в июне 2004 года с передачи Луиша Фигу. В этом сезоне Роналду оформил 35 голов и отдал 4 ассиста в 39 матчах за клуб и сборную.

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