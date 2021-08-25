Роналду – ошибка Ювентуса: экс-президент туринцев призвал избавиться от звездного португальца
Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи беспощадно прошелся по главной звезде "Старой Синьойры" Криштиану Роналду.
"Я всегда был искренен: подписание Роналду было ошибкой. Невозможно было вернуть потраченные инвестиции, несмотря на величие этого футболиста.
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Но я должен быть честным: чем раньше он уйдет, тем лучше для него и для Юве", – цитирует Джильи AS.
Напомним, в 2018-м туринцы приобрели Криша у Реала за 117 млн евро. Его действующий контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. Однако, по информации СМИ, 36-летний португалец ищет возможности сменить команду до закрытия трансферного окна.
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