"Я всегда был искренен: подписание Роналду было ошибкой. Невозможно было вернуть потраченные инвестиции, несмотря на величие этого футболиста.

Фейлы Щенсны и нефарт Роналду в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус – 2:2

Но я должен быть честным: чем раньше он уйдет, тем лучше для него и для Юве", – цитирует Джильи AS.

Напомним, в 2018-м туринцы приобрели Криша у Реала за 117 млн евро. Его действующий контракт с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. Однако, по информации СМИ, 36-летний португалец ищет возможности сменить команду до закрытия трансферного окна.

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