Роналду – об удалении Игуаина: Просил его успокоиться

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал удаление нападающего Милана Гонсало Игуаина в матче 12 тура Серии А Милан – Ювентус (0:2).

"Я сказал Игуаину успокоиться, иначе он рисковал получить более серьезную дисквалификацию.

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Он сделал не так много. Просто он был раздражен из-за поражения, это понятно. Надеюсь, его не будут жестко наказывать.

Я доволен игрой, особенно командой. В гостях с Миланомвсегда непросто играть. Победа 2:0 – это не подвиг. Было важно победить, потому что Наполи обыграл Дженоа, и мы хотели сохранить отрыв", – цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, в конце матча Гонсало Игуаин получил 2 желтые карточки за фол и неспортивное поведение и был удален с поля, но пошел аргентинец не сразу, а с помощью партнеров.

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