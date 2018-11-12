toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ - МАРИУПОЛЬ МИЛАН - ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - БЕТИС

Роналду – об удалении Игуаина: Просил его успокоиться

09:20 277 Читати українською
Роналду – об удалении Игуаина: Просил его успокоиться
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду прокомментировал удаление нападающего Милана Гонсало Игуаина в матче 12 тура Серии А Милан – Ювентус (0:2).

"Я сказал Игуаину успокоиться, иначе он рисковал получить более серьезную дисквалификацию.

Ювентус на выезде обыграл Милан

Он сделал не так много. Просто он был раздражен из-за поражения, это понятно. Надеюсь, его не будут жестко наказывать.

Я доволен игрой, особенно командой. В гостях с Миланомвсегда непросто играть. Победа 2:0 – это не подвиг. Было важно победить, потому что Наполи обыграл Дженоа, и мы хотели сохранить отрыв", – цитирует Роналду Football Italia.

Напомним, в конце матча Гонсало Игуаин получил 2 желтые карточки за фол и неспортивное поведение и был удален с поля, но пошел аргентинец не сразу, а с помощью партнеров.

Шевченко – автор лучшего гола в истории Милана в ворота Ювентуса: результаты голосования

Италия12 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Ювентус: Воскресенье 11 ноября 2018

Милан
Матч окончен
0 : 2
Ювентус
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Милан Милан Италия Милан - Ювентус Ювентус Ювентус Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шапаренко стал лучшим игроком 15-го тура УПЛ
    Україна — 11:5541 Шапаренко стал лучшим игроком 15-го тура УПЛ
3
дн
:
2
час
:
52
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук