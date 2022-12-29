Нападающий "красных" дьяволов" и сборной Португалии прокомментировал победу в номинации "Лучший бомбардир всех времен" от Globe Soccer Awards.

"Всегда красивый и замечательный Дубай, с его удивительной архитектурой и добрыми людьми. Я горжусь тем, что из года в год меня отмечают на таком элегантном и престижном мероприятии с таким мировым влиянием.

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Dubai Globe Soccer Gala уже является одним из важнейших спортивных событий в мире, и получить такую ​​значимую награду, как лучший бомбардир в истории футбола — это, действительно, еще одна исполненная мечта. Спасибо, Дубай! Я надеюсь увидеть вас в ближайшее время", – написал 36-летний португалец в Instagram.

В сезоне 2021/22 Криштиану Роналду забил за Манчестер Юнайтед 13 голов в 20-ти матчах. В АПЛ манкунианцы занимают 7 место, а в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с мадридским Атлетико.

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