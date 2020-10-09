"Роналду – как Марадона, он оставляет след в командах, за которые выступает. Встреча с Криштиану всегда вызывает беспокойство, потому что он любит забивать. Мы постараемся ограничить его возможности, но проблема в том, что у Ювентуса есть и другие сильные игроки: Дибала, Мората, Кулусевски и Кьеза.

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Пирло? Я знал, что он станет тренером. То же самое можно сказать и о Симеоне, которого я тренировал в Пизе. Я не удивлен, что Пирло начинает тренерскую карьеру в Ювентусе, для него здесь нет никакого риска, поскольку клуб сам его выбрал и будет поддерживать Андреа. Я очень за него рад.

Пирло может стать как Гвардиола и Зидан. Он – чемпион мира и может стать великим тренером. В то же время на поле выходят игроки, а не тренеры, поэтому я не вижу фаворита в предстоящем матче", – приводит слова Луческу Goal со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, Ювентус стал одним из соперников Динамо на групповом этапе Лиги чемпионов. Именно со "старой синьорой" киевляне начнут участие в турнире уже 20 октября, начало в 19:55.

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