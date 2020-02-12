toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Роналдо заявил, что Барселона продала его в Интер, несмотря на желание футболиста остаться

14:14 85 Читати українською
Роналдо заявил, что Барселона продала его в Интер, несмотря на желание футболиста остаться
Роналдо / фото с открытых источников

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо вспомнил, как покидал Барселону в 1997 году.

"Я подписал новый контракт в конце сезона и уехал в сборную Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сообщили, что я больше не могу играть за клуб. Я хотел остаться, но от меня ничего не зависело.

"Золотая бутса" 2019/20: Иммобиле на вершине, ноунейм в топ-10, Месси серьезно отстает

Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Я хотел остаться, но ничего не решал", – приводит слова Роналдо LaLiga 90 Aniversario.

Напомним, что в сезоне 1996/1997 Роналдо принял участие в 49 матчах за Барселону, в которых стал автором 47 забитых мячей. Летом 1997 года бразилец перешел в миланский Интер. Сумма трансфера составила 28 млн евро, и на тот момент Роналдо стал самым дорогим футболистом в истории.

Золоті 90-ті: Шахтар "біжить, як лані", Карпати рекламують алкоголь і ще 28 фото "старої школи"

blog_ava
Динамо платит игрокам жалкую зарплату и использует оффшоры – СМИ опубликовало документы киевского клуба
11:53
979
Теги
Трансферы Интер Интер Барселона Барселона Испания Роналдо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
41
мин
Динамо U-19
17:00
Динамо Загреб U-19
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук