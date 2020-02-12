Роналдо заявил, что Барселона продала его в Интер, несмотря на желание футболиста остаться

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо вспомнил, как покидал Барселону в 1997 году.

"Я подписал новый контракт в конце сезона и уехал в сборную Бразилии. Через пять дней мне позвонили и сообщили, что я больше не могу играть за клуб. Я хотел остаться, но от меня ничего не зависело.

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Если клуб не ценил меня так, как я думал, то решение не зависело от меня. Я хотел остаться, но ничего не решал", – приводит слова Роналдо LaLiga 90 Aniversario.

Напомним, что в сезоне 1996/1997 Роналдо принял участие в 49 матчах за Барселону, в которых стал автором 47 забитых мячей. Летом 1997 года бразилец перешел в миланский Интер. Сумма трансфера составила 28 млн евро, и на тот момент Роналдо стал самым дорогим футболистом в истории.

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