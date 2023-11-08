В среду, 8-го ноября руководство Вальядолида уволило Жулио Баптишту с поста главного тренера молодёжной команды клуба. Об этом информирует El Chiringuito TV.

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Этому решению предшествовала критика Баптишты в адрес клубных боссов. После поражения от Оренсе Жулио заявил, что не обладает полной властью на своей должности и вынужден подчиняться приказам сверху по поводу предоставления игровой практики для отдельных футболистов.

"Мне приказывают ставить на поле определённых игроков, и я вынужден делать то, о чём меня просят. Это полупрофессиональная категория, если к ней так относиться, то этого будет недостаточно для конкуренции. До 22:00 вчерашнего дня у меня не было состава на сегодняшний матч", – цитирует Marca Баптишту.

Вальядолид занимает в своей группе 14-е место из 18 возможных. Напомним, что президентом клуба является знаменитый в прошлом форвард Роналдо.

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