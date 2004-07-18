Роналдо стал на защиту Неймара

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал глупостью высказывания о том, что форвард бразильской команды Неймар постоянно симулирует.

"Вся эта критика – глупость. Неймар приносит много пользы сборной Бразилии, хотя он еще и не показывает своего лучшего футбола на этом турнире.

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Неймар очень разумно использует свою мобильность, чтобы избежать грубой игры со стороны соперников. При этом судьи не делают ничего, чтобы защитить его, они позволяют футболистам соперника постоянно безнаказанно нарушать правила", – цитирует Роналдо ТАСС.