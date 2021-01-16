"У Интера прекрасный тренер, команда с характерным стилем. Кроме того, они не играют в еврокубках. Это не очень хорошо, но не удивлюсь, если Интер наберет больше очков в чемпионате Италии в марте, чем соперники.

Интер отдал в аренду молодого форварда

Интер приобрел экстраординарного футболиста – Хакими. Реал допустил ошибку, отпустив его. Иногда думаю: "Ронни, представь себя и его на поле. Мы бы задали жару", – цитирует Роналдо La Gazzetta dello Sport.

К слову, Хакими перебрался из Реала в "нерадзурри" за 40 млн евро осенью 2020-го. Марокканский игрок уже успел стать одним из лидеров нынешнего Интера – 6 голов и 5 ассистов в 23 поединках.

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