Легенда бразильского футбола успел поиграть за множество именитых клубов со звездными футболистами как Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо и другими. Впрочем, ни одного из них он не считает своим лучшим одноклубником.

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Роналдо рассказал, что комфортнее всего ему было играть рядом с бывшим игроком Астон Виллы и ПСВ Люком Нилисом. Именно в нидерландском клубе пересекались футболисты.

"Я играл с такими людьми, как Фигу, Ромарио, Зидан, Ривалдо, Джоркаефф и Рауль, но никто не был похож на него. Нилис был просто фантастическим, безусловно, лучшим товарищем по команде, которого я когда-либо имел", – цитирует бразильца The Sun.

К слову, Люк Нилис, выступая за ПСВ, участвовал в матче Лиги чемпионов сезона 1997/98 против Динамо. Киевляне на выезде выиграли 3:1, а дома сыграли 1:1.

Люк Нилис летом 2000 года перешел в Астон Виллу. Нападающий сыграл в трех матчах, получил тяжелую травму и завершил карьеру.

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