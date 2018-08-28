Роналдо приобретет Вальядолид за 30 млн евро

Легендарный бразильский нападающий Роналдо станет владельцем новичка Примеры Вальядолида.

Роналдо Назарио де Лима близок к приобретению клуба Реал Вальядолид. По информации Cadena Ser, соглашение должно состояться в течение 2-3 недель.

Вальядолид – Барселона: Месси сыграл на ужасном поле, которое способен превзойти только стадион Черноморец

Бразилец заплатит 30 млн евро, что позволит погасить долги клуба в размере 25 млн евро. Он станет главным акционером и президентом Вальядолида, который в прошлом сезоне вернулся в Ла Лигу.

В 2 туре подопечные Серхио Гонсалеса почти отобрали очки у Барселоны, но в итоге уступили со счетом 0:1.

Вальядолид – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча