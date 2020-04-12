Роналдо получил ужасную травму 20 лет назад – этот момент навсегда изменил карьеру легендарного форварда

12 апреля 2000 года стал едва ли не худшим днем в карьере знаменитого бразильского нападающего.

В полуфинале Кубка Италии против Лацио Роналдо впервые вышел на поле после тяжелой травмы, из-за которой пропустил несколько месяцев. Бразилец появился на замену, но долго сыграть на поле Стадио Олимпико ему было не суждено.

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В одном из эпизодов Роналдо совершил рывок к воротам Лацио, но упал вблизи штрафной без всякого контакта с соперниками. Серьезность травмы сразу поняли все – как футболисты обеих команд, так и арбитр. В итоге оказалось, что форвард получил перелом и разрыв связок колена. Эта травма стала самой серьезной в карьере Роналдо, которому для восстановления понадобилось 17 месяцев. Ужасные кадры травмы бразильца облетели весь мир.

После того знаменитый нападающий, по сути, так и не вернулся на прежний уровень в Интере, летом 2002 года перебравшись в мадридский Реал после триумфального чемпионата мира.

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