Журналисты засняли, как бразилец выходит из ресторана в Испании, заручившись поддержкой персонала. Вероятнее всего эпизод с Роналдо произошел в тот день, когда Вальядолид играл с Барселоной (1:2).

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Союз фанатов "бело-фиолетовых" распространил видео, прокомментировав его: "Это нынешний президент и основной акционер Вальядолида. Они выложили это видео в социальные сети, вероятно, вчера (в субботу), когда клуб, которым он владеет, творил историю, проиграв восемь игр подряд впервые за почти 100 лет. Это его наследие и то, что его волнует. Чтобы его образ увидел весь мир. Наш Вальядолид не умирает, его убивают, и с каждым днем без продаж дыра становится глубже".

Стоит заметить, что фанаты клуба во время матча с Барселоной устроили протест против Роналдо.

Напомним, что "бело-фиолетовые" – худшая команда Ла Лиги. Они набрали лишь 16 баллов за 34 тура. Вальядолид уже оформил вылет в Сегунду.

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