Двукратный обладатель "Золотого мяча" Роналдо намерен стать президентом Федерации футбола Бразилии, несмотря на то, что на данный момент не обнародовал такого решения. Об этом сообщает Diario Sport.

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Следующие выборы руководителя организации пройдут в марте 2026 года, за несколько месяцев до ЧМ. Отмечается, что для того, чтобы претендовать на этот пост, Роналдо должен продать все акции Вальядолида, владельцем и президентом которого он сейчас является.

Сообщается, что Роналдо намерен пригласить Пепа Гвардиоу тренировать сборную Бразилии. Самому наставнику Манчестер Сити известно об этой идее, но он пока что не дал своего согласия. В начале ноября Гвардиола заявил, что после поражения его команды от Спортинга в ЛЧ со счётом 1:4 он больше не является вариантом для сборной Бразилии.

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