Румынский специалист дал развернутое интервью печатной версии Tuttosport. В Италии Мирча работал с Пизой, Брешией, Реджаной и миланским Интером. Среди других вопросов Луческу сформировал символическую сборную из игроков, которых он тренировал.

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Отметим, что в списке оказались бывшие игроки Шахтера и даже динамовец Виталий Миколенко, который сумел поразить Луческу за каких-то два месяца сотрудничества. Еще двух исполнителей Мирча включил в резерв – Дугласа Косту и Диего Симеоне.

Символическая сборная Луческу:

Голкипер: Пальюка

Защитники: Дзанетти, Бергоми, Ракицкий, Миколенко

Полузащитники: Пирло, Фернандиньо, Хаджи, Виллиан

Нападающие: Баджо, Роналдо

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