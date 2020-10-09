Роналдо, Пирло, экс-звезды Шахтера и лидер Динамо – Луческу составил символическую сборную игроков, с которыми работал
Главный тренер Динамо Мирча Луческу может похвастаться опытом работы с футболистами мировой величины.
Румынский специалист дал развернутое интервью печатной версии Tuttosport. В Италии Мирча работал с Пизой, Брешией, Реджаной и миланским Интером. Среди других вопросов Луческу сформировал символическую сборную из игроков, которых он тренировал.
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Отметим, что в списке оказались бывшие игроки Шахтера и даже динамовец Виталий Миколенко, который сумел поразить Луческу за каких-то два месяца сотрудничества. Еще двух исполнителей Мирча включил в резерв – Дугласа Косту и Диего Симеоне.
Символическая сборная Луческу:
Голкипер: Пальюка
Защитники: Дзанетти, Бергоми, Ракицкий, Миколенко
Полузащитники: Пирло, Фернандиньо, Хаджи, Виллиан
Нападающие: Баджо, Роналдо
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