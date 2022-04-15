Легендарный бразилец стал владельцем 90% акций родного для себя Крузейро.

Двухкратный чемпион мира приобрел Крузейро еще в конце 2021-го, но все бюрократические процедуры были завершены только сейчас. Теперь именно Роналдо является владельцем знаменитого клуба из Белу-Оризонти, сообщает официальный сайт Крузейро.

В этой команде "зубастик" начал профессиональную карьеру, после чего поиграл в ПСВ, Барселоне, Интере, Реале, Милане и Коринтиансе. В составе сборной Бразилии знаменитый нападающий выиграл два чемпионата мира (1994, 2022).

За 90% акций Крузейро двукратный обладатель "Золотого мяча" выложил около 62 млн евро. Проект развития клуба обещают представить в ближайшие недели. Роналдо попытается вытащить родной клуб из бразильской трясины – Крузейро выступает во втором дивизионе с 2019 года. В текущем чемпионате команда набрала три очка в двух турах.

Напомним, 45-летний бразилец еще в 2018-м выкупил контрольный пакет акций и стал президентом Вальядолида, который в нынешнем сезоне борется за путевку в Примеру.

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