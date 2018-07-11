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Роналдо объяснил симуляции Неймара на ЧМ-2018

12:34 213 Читати українською
Роналдо объяснил симуляции Неймара на ЧМ-2018
Неймар / Фото из соцсетей

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо назвал причину симуляций Неймара на чемпионате мира-2018.

"Все мы ожидали большего от Неймара на чемпионате мира. Он – главный нападающий страны, от него ожидали большего.

Ему что-то мешало, ограничивало его. Я пока не разговаривал с ним, но было видно, что он был чем-то ограничен на поле.

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Не знаю, связано ли это с травмой или с чем-то еще. Думаю, этот чемпионат мира должен многому научить Неймара. Он молодой и талантливый, но также несет большую ответственность.

Что касается его симуляций, то я с ним общался на эту тему. Он сказал, что таким образом хочет предотвратить дальнейшие удары по ногам", – цитирует Роналдо издание AS.

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Теги
Неймар Неймар Бразилия Бразилия Роналдо ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018
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