Роналдо назвал пятерку лучших игроков современности – легендарный бразилец проигнорировал Роналду

Двукратный чемпион мира Роналдо выделил своих любимцев среди действующих футболистов.

"Месси, конечно. Он номер один, талант, нам понадобится 20 или 30 лет, чтобы увидеть что-то похожее. Мне также нравятся Салах, Азар, Неймар, я люблю наблюдать за его игрой, конечно же, Мбаппе...

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Многие говорят, что Килиан похож на меня. У него большая скорость и он хорошо реализует моменты, у него отличная пластика, бьет обеими ногами, невероятный шаг... У нас есть схожие черты, но мне никогда не нравились сравнения, особенно между игроками разных поколений, потому что ситуации разные", – заявил Роналду в интервью AS.

Внимание привлекает отсутствие в списке Криштиану Роналду, которого обычно считают главным конкурентом Месси в течение последнего десятилетия.

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