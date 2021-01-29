"Еще пока рано кого-то выделять в нынешней гонке Лиги чемпионов, но среди моих фаворитов на победу – Бавария, Реал, Барселона, а также Манчестер Сити и ПСЖ. У парижан отличная команда и есть Неймар", – цитирует Роналдо Mundo Deportivo.

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Стоит отметить, что ПСЖ ждет один из самых тяжелых экзаменов в 1/8 финала ЛЧ, парижане будут противостоять Барселоне.

Напомним, действующим победителем самого престижного клубного турнира является Бавария, которая в прошлом сезоне оформила требл.

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