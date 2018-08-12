Роналдо, который был госпитализирован на Ибице, рассказал о своем состоянии здоровья

Легендарный бразильский футболист Роналдо заявил, что его состояние здоровья стремительно улучшается.

"Друзья, у меня был диагностирован сильный грипп на Ибице. В пятницу я был госпитализирован, однако сейчас уже все в порядке. Завтра меня выпишут и я вернусь домой. Спасибо всем за вашу любовь и сообщения", – написал бразилец в Twitter.

"Перес избавился от Роналду так же, как от Бекхэма и Роналдо – я не удивлен", – Кассано о себе, Юве и Криштиану

Напомним, ранее сообщалось, что Роналдо был госпитализирован из-за пневмонии во время отдыха на Ибице.

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