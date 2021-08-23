Во время перерыва одного из благотворительных матчей ветеранов сборных Норвегии и Бразилии две легенды "селесао" решили снять стресс в подтрибунном помещении.

Месси получил долгожданный презент, о котором мечтал с начала карьеры

Роналдо и Роберто Карлос зажгли по сигарете. Фото легенд сразу стало вирусным в сети, несмотря на то, что фотография была сделана еще в 2018 году.

Оба бразильцы бок о бок защищали цвета мадридского Реала в 2002-2007 годах.

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