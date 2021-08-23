Роналдо и Роберто Карлос устроили "перекур" во время матча ветеранов – фото легенд подрывает сеть
23:13 - Читати українською
Бразильские экс-игроки Реала никогда не выделялись добросовестным соблюдением дисциплины.
Во время перерыва одного из благотворительных матчей ветеранов сборных Норвегии и Бразилии две легенды "селесао" решили снять стресс в подтрибунном помещении.
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Роналдо и Роберто Карлос зажгли по сигарете. Фото легенд сразу стало вирусным в сети, несмотря на то, что фотография была сделана еще в 2018 году.
Оба бразильцы бок о бок защищали цвета мадридского Реала в 2002-2007 годах.
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