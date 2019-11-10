Роналдо: Хотел бы иметь поддержку миллиардера, а не вкладывать собственные деньги в Вальядолид

Легендарный бразилец Роналдо, который является владельцем испанского Вальядолида, признался, что не отказался бы от сторонних инвестиций в клуб.

"Футбол - это рискованный бизнес. Меня часто спрашивают, свои ли деньги я вложил в команду, или же за моей спиной есть какой-то миллиардер, который оплачивает все за меня.

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Хотелось бы мне этого, очень хотелось бы. Если бы я имел поддержку миллиардера, то чувствовал бы себя гораздо спокойнее. Но я вкладываю свои собственные деньги", – цитирует Роналдо ESPN.

Напомним, экс-форвард Реала и сборной Бразилии приобрел клуб испанской Ла Лиги за 30 миллионов евро. Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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