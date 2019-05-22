Роналдо хочет использовать свои связи в Реале, чтобы арендовать Винисиуса

Бразилец Роналдо, который является президентом Вальядолида, хочет договориться с Реалом об аренде молодого вингера Винисиуса.

Легендарный форвард верит, что связи с руководством "сливочных" помогут ему во время переговоров, сообщает AS.

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Роналдо готов забрать Винисиуса в свой клуб, если ему не найдется места в составе Реала. Талантливый бразилец может стать лидером Вальядолида, а вот в команде Зинедина Зидана стабильные выступления в основном составе ему не гарантированы.

Реал планирует массовый "шопинг" на летнее трансферное окно. Если в атакующую линию придут новые звезды, то прогресс Винисиуса может существенно замедлиться.

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