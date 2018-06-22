Роналдо – о тренере Египта Купере: Он наихудший тренер в моей карьере

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо раскритиковал главного тренера Египтян Эктора Купера, с которым он сотрудничал в миланском Интере.

"Завершение моего карьерного пути в Интере было далеко не самым приятным в том числе из-за него. Удивительно, но этот специалист все еще тренирует. Возможно, он просто имеет лучшего агента на планете, который выгодно устраивает его на работу.

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Тогда у меня были проблемы после операции, но я старался выходить на поле. В тот момент я обратился к президенту клуба с просьбой сделать выбор между мной и тренером.

Так случилось, что я перешел в Реал, и еще ни разу в жизни не пожалел об этом решении. Уверенно могу заявить, что худшего тренера в моей карьере встречать не приходилось", – цитирует Роналдо Football Italia.