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Роналдо – о тренере Египта Купере: Он наихудший тренер в моей карьере

16 июня 06:00 429 Читати українською
Роналдо – о тренере Египта Купере: Он наихудший тренер в моей карьере
Эктор Купер / Египет

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдо раскритиковал главного тренера Египтян Эктора Купера, с которым он сотрудничал в миланском Интере.

"Завершение моего карьерного пути в Интере было далеко не самым приятным в том числе из-за него. Удивительно, но этот специалист все еще тренирует. Возможно, он просто имеет лучшего агента на планете, который выгодно устраивает его на работу.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

Тогда у меня были проблемы после операции, но я старался выходить на поле. В тот момент я обратился к президенту клуба с просьбой сделать выбор между мной и тренером.

Так случилось, что я перешел в Реал, и еще ни разу в жизни не пожалел об этом решении. Уверенно могу заявить, что худшего тренера в моей карьере встречать не приходилось", – цитирует Роналдо Football Italia.

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Египет - Уругвай: Пятница 15 июня 2018

Египет
Матч окончен
0 : 1
Уругвай
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