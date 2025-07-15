Двукратный чемпион мира Роналдо поддержал Лионеля Месси накануне ЧМ-2026, заявив, что аргентинский гений все еще способен решать судьбу матчей на самом высоком уровне. В комментарии DSports бразилец подчеркнул, что поражен физической формой звездного аргентинца.

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"Иметь Лео в команде – это огромное преимущество над всеми нами, обычными людьми в мире. Я вижу, что он в прекрасной форме и думаю, что прибудет на чемпионат мира тоже в хорошем состоянии", – сказал Роналдо.

Он также вспомнил выступления Месси на КЧМ: "Я смотрел его матчи – он все еще имеет это. Каждое прикосновение к мячу приносит что-то интересное. Он всегда правильно читает игру, понимает, что надо сделать. Если теряет мяч – пытается его вернуть. Он пробегает по 30–40 метров!"

Также Роналдо он отметил работу наставника сборной Аргентины: "Скалони построил команду, которая играет со страстью и отдачей. Они постоянно поддерживают друг друга. Это очень умная команда, которая еще и умеет терпеть".

Напомним, что Аргентина и Бразилия уже гарантировали себе участие в будущем ЧМ-2026.

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