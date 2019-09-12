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Роналдиньо заплатит космический штраф, чтобы вернуть свой паспорт

14:35 142 Читати українською
Роналдиньо заплатит космический штраф, чтобы вернуть свой паспорт
Роналдиньо / фото из соцсетей

Легендарный бразилец Роналдиньо достиг компромисса с местными правоохранительными органами, с которыми в последнее время имел много проблем.

Экс-хавбек ПСЖ, Барселоны, Милана и сборной Бразилии Роналдиньо сможет получить свой паспорт, который у него изъяли еще в прошлом году из-за невыплаты штрафа за нанесенный ущерб окружающей среде.

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39-летний бразилец и его брат заплатят штраф в размере 1,5 млн долларов США, после чего дело против них будет закрыто. Они должны это сделать до 1 октября, сообщает AS.

Инцидент произошел еще в 2015 году – тогда Роналдиньо с братом вопреки установленному законом порядку построили платформу для рыбалки и пристани для судов в городе Порту-Аллегри. Кроме паспортов, суд арестовал некоторые активы знаменитого экс-футболиста.

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