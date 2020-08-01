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Роналдиньо собирается навсегда покинуть Бразилию после освобождения из-под домашнего ареста

19:15 - Читати українською
Роналдиньо собирается навсегда покинуть Бразилию после освобождения из-под домашнего ареста
Роналдиньо / Marca

Бывшая звезда Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо определился с планами на жизнь после завершения домашнего ареста.

Роналдиньо может освободиться из-под ареста в ближайшее время, сообщает ESPN.

Экс-хавбек Барселоны признался, как голый Роналдиньо довел до слез всю команду каталонцев

Отмечается, что парагвайские правоохранители не смогли установить связь между бывшим футболистом, его братом и организованной преступностью. У Роналдиньо уже есть план действий после освобождения из-под домашнего ареста: сначала встретиться с семьей в Бразилии, а затем навсегда покинуть родину и переехать в Испанию. Интересно, что экс-звезда Барселоны уже выбрал новый дом и может стать новым соседом Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Напомним, несколько месяцев назад бразилец попал в парагвайской тюрьме. Он был арестован за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

Роналдінью – 40: він сидить з наркоторговцями та корумпованими політиками, втративши все

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Теги
Мир Роналдиньо Лионель Лионель Месси Барселона Барселона Бразилия Бразилия
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