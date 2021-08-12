Бразилец порадовался за Лео, который также получил шанс поиграть в двух больших клубах – ПСЖ и Барселоне.

"Чувствую себя счастливым": Месси в восторге от переезда в Париж и дал амбициозное обещание

Впрочем, Роналдиньо имел неосторожность добавить прогноз об успехе в Лиге чемпионов вместе с Рамосом. Именно это предложение и возмутило поклонников "блаугранас", сообщает Sport.es. Пикантности ситуации добавляет еще и то, что бразилец выполняет обязанности посла в структуре Барсы. Вряд ли от звездного работника ждут таких симпатий к другому клубу.

Напомним, что Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

ПСЖ красиво представил Месси: безумие фанов, триумф Аль-Хелаифи и единственное условие аргентинца