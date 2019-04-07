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Роналдиньо признался, благодаря кому оказался в Барселоне

11:15 94 Читати українською
Роналдиньо признался, благодаря кому оказался в Барселоне
Роналдиньо времен Барселоны

Легендарный бразилец Роналдиньо вспомнил свой переход из ПСЖ в Барселону в 2003 году.

"Да, это правда, что тогда мной интересовались многие клубы, среди них можно выделить Манчестер Юнайтед. Однако моя дружба с Сандро Роселем (экс-президент Барселоны – прим. "Футбол 24") сыграла решающую роль.

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Именно благодаря ему я оказался в Барселоне, хотя у меня было много других предложений", – цитирует Роналдиньо Goal.com.

К слову, 2 года назад Росель был арестован по подозрению в отмывании денег. Бывший босс "блаугранас" вышел из тюрьмы буквально месяц назад под залог, однако рассмотрение дела продолжается.

В составе Барселоны Роналдиньо провел 5 лет. За это время бразилец дважды стал чемпионом Испании и один раз выиграл Лигу чемпионов.

Теги
Испания Трансферы Барселоны Сандро Росель Роналдиньо Роналдиньо Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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