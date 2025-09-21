Экс-нападающий Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо посетит церемонию "Золотого мяча" с важной миссией.

В понедельник, 22 сентября, в парижском театре Шатле состоится 69-я церемония вручения “Золотого мяча”. Ведущими вечера будут Рууд Гуллит и Кейт Скотт.

Как сообщает Tiempo de Juego, главную награду вечера победителю голосования вручит бывший футболист Барселоны, ПСЖ и сборной Бразилии Роналдиньо. Бразилец выигрывал приз в 2005 году, когда выступал за "кулес".

Напомним, что в прошлом году "Золотой мяч" получил представитель сборной Испании и Манчестер Сити Родри.

