Роналдиньо посетил необычное мероприятие – страна-организатор пытается отбелить свою репутацию
Роналдиньо присутствовал на конференции ООН по изменению климата.
Роналдиньо имеет тенденцию появляться несколько необычным образом на нефутбольных мероприятиях. На этот раз бразильская звезда присутствовал на Климатическом саммите ООН по приглашению страны-организатора Азербайджана. Соответствующую фотографию экс-форвард Барселоны и Милана опубликовал в своих соцсетях.
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Роналдиньо посетил Баку в среду, и его присутствие в столице Азербайджана свело с ума некоторых участников мероприятия. Бразильский игрок завершил карьеру в 2018 году и теперь является послом города Майами на следующем чемпионате мира в 2026 году, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Конференция ООН по изменению климата 2024 года, более известная как COP29, стала 29-й конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата. Выбор Азербайджана в качестве принимающей страны вызвал противоречия, поскольку его экономика в значительной степени зависит от ископаемого топлива, а критики указывают на нарушения прав человека, включая аресты климатических активистов.
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