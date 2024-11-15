Роналдиньо имеет тенденцию появляться несколько необычным образом на нефутбольных мероприятиях. На этот раз бразильская звезда присутствовал на Климатическом саммите ООН по приглашению страны-организатора Азербайджана. Соответствующую фотографию экс-форвард Барселоны и Милана опубликовал в своих соцсетях.

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Роналдиньо посетил Баку в среду, и его присутствие в столице Азербайджана свело с ума некоторых участников мероприятия. Бразильский игрок завершил карьеру в 2018 году и теперь является послом города Майами на следующем чемпионате мира в 2026 году, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Конференция ООН по изменению климата 2024 года, более известная как COP29, стала 29-й конференцией Организации Объединенных Наций по изменению климата. Выбор Азербайджана в качестве принимающей страны вызвал противоречия, поскольку его экономика в значительной степени зависит от ископаемого топлива, а критики указывают на нарушения прав человека, включая аресты климатических активистов.

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