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Роналдиньо отказались выпускать из тюрьмы под залог – сумасшедшая сумма не убедила парагвайский суд

18:12 130 Читати українською
Роналдиньо отказались выпускать из тюрьмы под залог – сумасшедшая сумма не убедила парагвайский суд
Роналдинью / Фото из открытых источников

Адвокатам пока не удалось "вытянуть" своего звездного подопечного из тюремного плена.

Парагвайский суд отказал бывшему футболисту сборной Бразилии Роналдиньо в изменении меры пресечения, сообщает издание UOL.

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Защита экс-звезды пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест. За это был предложен залог в размере чуть более 1,4 млн евро, однако суд ответил отказом. К слову, это уже вторая попытка адвокатов Роналдиньо освободить бразильца из-под стражи – раньше за обладателя "Золотого мяча-2005" предлагали залог в 700 тысяч евро.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту столицы Парагвая – Асунсьоне. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, однако после допроса на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Но уже через несколько часов его снова арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

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