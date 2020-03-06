Роналдиньо освобожден из-под ареста после изнурительного допроса

Бывшая звезда сборной Бразилии и Барселоны Роналдиньо выпущен из-под стражи после своего ареста в Парагвае.

"Чиновник представился, и Роналдиньо вручил ему первое, что он нашел в своей сумке. Он им показал свой бразильский паспорт. Если бы он хотел что-то скрыть, он бы использовал свои бразильские документы.

Роналдиньо арестован за использование поддельного парагвайского паспорта

У Роналдиньо и его брата нет никаких ограничений по их свободы, но он решил пока оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он осознает, что ему может быть предъявлено обвинение. Мы порекомендовали ему ответить на вопросы, поставленные ему, потому что мы знаем и утверждаем, что он не совершал никаких преступных действий", – цитирует адвоката Роналдиньо Адольфо Марино The Sun.

Напомним, полиция Парагвая задержала легендарного бразильца за использование поддельного паспорта. Ранее Роналдинью лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Он завершил игровую карьеру в 2018 году.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго