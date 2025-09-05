В Бразилии разгорелась дискуссия вокруг будущего Неймара в национальной команде. Форвард Сантоса не попал в список игроков, вызванного на матчи квалификации главным тренером Карло Анчелотти.

"У меня уже есть на примете состав для ЧМ": Анчелотти снова прокомментировал решение не вызывать Неймара в сборную Бразилии

В защиту звездного нападающего выступил легендарный Роналдиньо. "Я верю, что это лишь дело времени. Это же Неймар – назад дороги нет. Он вскоре снова будет с нами, помогая Бразилии выиграть чемпионат мира", – цитирует бразильца GOAL.

В то же время он не стал критиковать Анчелотти, а наоборот выразил поддержку тренеру, с которым когда-то работал в Милане: "Он только что пришел. Я работал с ним в Милане – он успешный тренер с огромным опытом. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он вернет Бразилию на вершину", – добавил экс-игрок Барселоны.

Неймар в последний раз выходил на поле в составе сборной еще в октябре 2023 года, когда получил тяжелую травму колена. Позже он получал вызов от предыдущего наставника Доривала Жуниора, но состояние здоровья не позволило сыграть. Теперь же Анчелотти сделал сознательный выбор в пользу других футболистов: "Этот список составлен для того, чтобы я мог посмотреть на игроков, которых знаю не так хорошо. Хотя я и понимаю их технический уровень, хочу увидеть, кто еще способен принести пользу национальной команде", – объяснил итальянец.

Напомним, что Бразилия победила Чили (3:0) в предпоследнем матче квалификации к ЧМ-2026.

